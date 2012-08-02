Киевский "Арсенал" разгромил соперника в Лиге Европы

{1-} Киевский «Арсенал» в дебютном для себя поединке в Лиге Европы практически гарантировал себе выход в следующий этап соревнований.

Перед ответным матчем в Словении киевляне имеют гандикап в три мяча.

«Арсенал» сразу взял игру под свой контроль и мяч был забит на первых же минутах: Адийя с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной, а Мазилу выиграл верховую борьбу, и спокойно отправил мяч в сетку.

После быстрого гола «Арсенал» продолжил обстановку у ворот соперника, однако в первом тайме киевлянам не хватало остроты. По всем показателям их перевес был огромным, но хорошей атаки от начала до конца провести все не удавалось.

Гораздо эффективнее киевляне стали действовать после перерыва: крайние защитники Леандро и Полевой полностью превратились в хавбеков, и ширина атак «Арсенала» стала полноценной – киевлянам удалась комбинация с пасом Максимова на фланг, прострелом в одно касание Леандро и ударом в пустые ворота Ковпака – 2:0.

После второго мяча словенцы начали играть активнее, однако их усилия не создавали остроты у ворот «Арсенала»: три удара по воротам за весь матч.

Интрига в матче окончательно исчезла после третьего мяча: подача с угла поля, и Матуку головой подрезал мяч в дальний угол.

В результате – уверенная победа киевлян. Попасть в следующий раунд «Арсеналу» может помешать только чудо.

Арсенал К - Мура 3:0

Голы: Мазилу, 6, Ковпак, 61, Матуку, 83



Арсенал: Боровик, Леандро, Гитченко, Матуку, Полевой, Максимов, Шахов (Старгородский, 66), Адия (Ковпак, 57), Кобахидзе (Миколюнас, 78), Шацких, Мазилу



Мура: Дракович, Майер, Крамар, Ф. Чипот, Янжа, Бохар (Грушковняк, 90+1), Марушко, Коутер (Бузети, 63), Елич, Шреш (Арпад, 85), Этерович



Предупреждения: Полевой - Этерович, Майер

Фото: football.ua

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