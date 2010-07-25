В Украине за прошедшие сутки произошло 240 пожаров

По оперативным данным, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 240 пожаров. В жилом секторе произошло 88 пожаров, на которых обнаружены тела 5 погибших, сообщает ИА «Интермедиа консалтинг» со ссылкой на пресс-службу Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. Кроме этого, возникло 2 пожара на предприятиях и 10 пожаров на транспорте. Огнем уничтожено 43 здания, 16 единиц автотракторной техники и 78 тонн кормов. Ориентировочные убытки от пожаров составляют 3 млн 970 тысяч гривен, из которых 1 млн 220 тысяч гривен - прямые.