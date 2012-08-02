"Металлург" Д не смог победить соперника

2 августа 2012, 23:09

{1-}Донецкий "Металлург", в отличие от киевского "Арсенала", не смог одержать победу в матче Лиги Европы против норвежского "Тромсе" но все же добился вполне неплохого результата. Соперник у Металлурга был серьезнее, чем у киевлян, потому из выездной ничьей ни в коем случае не стоит делать трагедию. Шансы на выход в следующий раунд остаются весьма приличные.
 
Владимир Пятенко не удивил составом - в целом, все было прогнозируемо, но в последний момент оказалось, что из-за повреждений не смогут сыграть Голайдо и Зе Соарес. В старте их сменили Едигарян и Прийма, сообщает Football.ua.
 
Вчера наставник донецкой команды говорил, что его серьезно беспокоит искусственное поле норвежского стадиона, но особых проблем с адаптацией у гостей не возникло. Хотя активнее начал "Тромсе" - в течение первых минут восьми вице-чемпион Норвегии успел нанести три удара по воротам "Металлурга", однако Бандуре лишь однажды пришлось вступить в игру.
 
К середине тайма подопечным Пятенко удалось выровнять ситуацию. Чечер головой замыкал навес Морозюка с углового, но на месте был вратарь. Также после корнера едва не удалось отличиться Димитрову - полузащитник послал мяч мимо ворот. Казалось, что вот-вот "Металлургу" удастся воплотить в жизнь свое преимущество, завоеванное путем активности на флангах, но на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу "Тромсе". 
 
На 43-й минуте Орст вывел Ондрашека на свидание с Бандурой, и чех ударом метров с восьми переиграл вратаря. До конца тайма оставалось совсем немного времени, но украинская команда могла успеть отыграться. Однако удар Лазича метров с 22-х парировал Сальман.
 
На старте второго тайма "Металлург" прижал соперника, однако после нескольких очередных навесов Морозюка с угловых угрожать воротам "Тромсе" так и не удалось. Гости продолжили атаковать, но норвежцы тоже не отсиживались в обороне, пытаясь подловить соперника. Чем меньше оставалось минут до финального свистка, тем больше брака появлялось в действиях обеих команд, и удача все-таки улыбнулась подопечным Пятенко. На 88-й минуте Лазич пробил из-за пределов штрафной, и благодаря рикошету от Бьорка мяч оказался в сетке ворот. Казарян мог и вовсе принести Металлургу победу, однако его удар парировал голкипер "Тромсе".
 
Тромсе - Металлург Д 1:1
Голы: Ондрашек, 43 - Бьорк, 88 (в свои ворота)
 
Тромсе: Сальман, Норбье, Бьорк, Коппинен, Кристиансен, Андерсен, Бендиксен, Йенссен, Драге (Индестад, 79), Ондрашек, Орст (Люсволль, 66)
 
Металлург: Бандура, Морозюк, Чечер, Воловик, Едигарян, Прийма, Лазич, Макридис (Нельсон, 66), Димитров, Казарян, Жуниор Мораес (Данило, 75)
 
Предупреждения: Бьорк - Макридис, Чечер, Морозюк
 
Фото: football.sport.ua
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