Поссорившись с подругой, китаец убил девять людей

{1-}Массовое убийство совершено в городе Йонглинь северо-восточной китайской провинции Ляонин, пишет газета The China Daily со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, 17-летний юноша сначала подрался со своей возлюбленной, а потом набросился с ножом на двух ее родственников и убил их.

После этого преступник стал убивать случайных встречных на улице. В итоге шесть прохожих получили смертельные ранения и скончались на месте. Еще один пострадавший умер в больнице, а четыре госпитализированы с травмами,сообщает NEWSru.com.

В этом преступлении подозревается молодой человек по фамилии Ли.

Полиция задержала преступника по горячим следам на крыше одного из зданий. Судя по всему, он собирался спрыгнуть вниз и совершить самоубийство.

Фото iskra-news.info

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