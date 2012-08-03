Американские диспетчеры едва не столкнули три самолета

{1-}Федеральное авиационное управление США приступило к расследованию инцидента в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне, где ошибка диспетчеров едва не привела к гибели около 200 человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

Во вторник, 31 июля, они допустили ситуацию, когда два пассажирских лайнера одновременно шли на посадку, тогда как третий шел на взлет. Столкновения удалось избежать каким-то чудом. Все самолеты принадлежат компании US Airways и в тот день выполняли внутренние рейсы. В общей сложности на их борту находились 192 пассажира и члена экипажа.

По предварительным данным, из-за плохой погоды авиадиспетчеры пытались внести изменения в график воздушного движения, но допустили ошибку, едва не обернувшуюся страшной трагедией, пишет NEWSru.com.

Схожий инцидент имел место в этом же аэропорту в прошлом году. Тогда здесь на рабочем месте в ночную смену заснул дежурный авиадиспетчер. В результате пилоты двух пассажирских лайнеров были вынуждены сажать свои самолеты без подсказок с земли. После расследования этого случая последовал ряд отставок, в том числе внутри Федерального авиационного управления.

В целом американские авиадиспетчеры в прошлом финансовом году совершили 1900 ошибок, причем 50 были достаточно серьезными и представляли реальную опасность столкновения самолетов в воздухе.

Фото еn.wikipedia.org

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