Массовое ДТП в Одессе: пьяный «мажор» одолжил машину, чтобы покатать девушку

Сотрудники ГАИ установили личность владельца джипа, который 2 августа устроил в Одессе масштабное ДТП с участием четырех машин.

По словам начальник пресс-службы областной ГАИ Лилии Черной - за рулем Range Rover находился не его владелец. При этом в пресс-службе облГАИ отказались озвучить фамилию хозяина авто, ограничившись лишь словами, что это «обычный человек», пишет Сегодня.

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Между тем источник в облГАИ сообщил, что виновником аварии стал родственник крупного одесского бизнесмена. «Молодой парень взял машину с согласия владельца и уехал отдыхать со своей девушкой в Аркадию. Когда мы сообщили хозяину машины, что его джип разбит, он очень разозлился. А сейчас и сам не может найти виновника ДТП – тот отключил все телефоны», – сказал собеседник.

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По словам очевидцев аварии, мужчина-водитель джипа в момент аварии был пьян. «Сразу после того как все случилось, он вышел из джипа вместе с девушкой. Он заметно покачивался – было понятно, что либо обкурился, либо очень пьян. На побитые машины парень даже не обратил внимания. Воспользовавшись всеобщим замешательством, он с девушкой быстро прошел несколько десятков метров и сел в такси». – утверждает один из очевидцев.

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Напомним, 2 августа Range Rover выехал на встречную полосу на улице Генуэзской и врезался в три авто. «Внедорожник следовал в направлении пл. 10 апреля, но внезапно выскочил на встречную полосу и ударил БМВ (раритетный БМВ-кабриолет. – ред.), за рулем которого находился 23-летний парень. Далее Range Rover стукнул Opel-Vectra и ВАЗ-2115. Водители этих машин с серьезными политравмами (ушибы, сотрясения мозга и переломы) госпитализированы, – рассказала правоохранитель. – Водитель джипа скрылся с места события, его сейчас ищут».

фото: 048.ua

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