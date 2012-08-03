Под Симферополем рейсовый автобус столкнулся с фурой

2 августа вечером на трассе Симферополь - Ялта произошло серьезное ДТП. Рядом с водохранилищем на выезде из крымской столицы столкнулись рейсовый автобус и грузовик с прицепом, сообщает CIT.Новости.
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Серьезно пострадал водитель автобуса "Эталон". О его состоянии, как и о количестве пострадавших, пока ничего не известно.
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ и несколько бригад скорой помощи. Из-за ДТП на трассе образовался большой автомобильный затор.
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Напомним, 1 августа в России в Псковской области микроавтобус с 9 украинцами попал в ДТП. Mercedes Sprinter столкнулся с автомобилем Mitsubishi.
Украинцы направлялись в г. Санкт-Петербург. В результате ДТП пострадало 8 пассажиров микроавтобуса, один человек погиб.
фото: cit.ua
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