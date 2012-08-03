В Украину надвигается аномальная жара до +42

{1-}С понедельника синоптики обещают 42-градусную жару, сообщает ТСН.

Из-за аномально длительной жары МЧС объявило 5-й, наивысший, класс пожарной опасности и ограничило доступ людей в леса.

На Киев надвигается дым и запах гари. От жары загорелись торфяники. МЧСникам удалось потушить пламя, но сам торфяник будет тлеть еще несколько дней. Это уже третий очаг возгорания вплотную к столице.

На севере Житомирщины тушат десять гектаров торфяников. Полезное ископаемое горит медленно на всю двухметровую глубину залегания. Только за прошедшие сутки зафиксировано более полутысячи пожаров. Горят лесостепи и торфяники. Температура поверхности почвы достигает семидесяти градусов.

По словам заместителя директора Украинского гидрометеорологического центра МЧС Анатолия Прокопенко, при таких температурах «любая искра или неосторожный огонек вызовет пожар».

Человеческий фактор - главная причина нынешних лесных пожаров. Неосторожное обращение с огнем, и даже поджоги. Уже возбуждено восемь уголовных дел по факту умышленных возгораний.

По утверждению нардепа фракции КПУ Сергея Гордиенко, "земля дорожает, особенно вблизи мегаполисов, привлекательных мест, и поэтому поджогами уничтожается лес и проводится изменение целевого назначения из лесного фонда", - сказал парламентарий.

Напомним, 30 июля разбушевался пожар в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике. Площадь пожара на вечер 31 июля составила 10 га.

31 июля утром пожар удалось локализовать.

фото:видео: tsn.ua

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