ДТП на Харьковщине: четверо погибли, двое ранены

На автодороге Харьков-Симферополь в результате ДТП 4 человека погибли, два пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
2 августа вблизи с. Украинка Красноградского района на автодороге Харьков-Симферополь, водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2110» выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ-2106».
В результате аварии погибли 4 человека и 2 человека пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Красноградскую городскую больницу.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Напомним, 2 августа вечером на трассе Симферополь - Ялта произошло серьезное ДТП. Рядом с водохранилищем на выезде из крымской столицы столкнулись рейсовый автобус и грузовик с прицепом. Серьезно пострадал водитель автобуса "Эталон". О его состоянии, как и о количестве пострадавших, пока не сообщалось.
фото: mignews.com.ua
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