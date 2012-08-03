ДТП на Харьковщине: четверо погибли, двое ранены

На автодороге Харьков-Симферополь в результате ДТП 4 человека погибли, два пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

2 августа вблизи с. Украинка Красноградского района на автодороге Харьков-Симферополь, водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2110» выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем «ВАЗ-2106».

В результате аварии погибли 4 человека и 2 человека пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Красноградскую городскую больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Напомним, 2 августа вечером на трассе Симферополь - Ялта произошло серьезное ДТП. Рядом с водохранилищем на выезде из крымской столицы столкнулись рейсовый автобус и грузовик с прицепом. Серьезно пострадал водитель автобуса "Эталон". О его состоянии, как и о количестве пострадавших, пока не сообщалось.

фото: mignews.com.ua

Новости по теме:

Под Симферополем рейсовый автобус столкнулся с фурой



ДТП Одессе: Range Rover наехал на три автомобиля



На Харьковщине рейсовый автобус сгорел за 5 минут

