Мать-героиня, ставшая убийцей, была очень нервной - соседи

{1-} Детей Светланы Оклей, матери-героини, подозреваемой в убийстве двух девочек, соседи почти не видели на улице, а сама она была очень нервной и легко могла нагрубить.

Об этом они рассказали газете «Сегодня».

«Просто так они никогда не играли. В школу старшие только ходили. Семья жила очень замкнуто. А Светлана вообще очень нервная была, могла сразу же нагрубить. Мы все это на заботы о семье списывали», - рассказала одна из соседок.

У местных чиновников, которые обязаны наблюдать за правами приемных детей новых семьях, Оклей считались благополучными родителями.

«Семья считалась благополучной, ее ставили всем в пример, все документы были собраны. Поэтому суд принял положительное решение об усыновлении. А это преступление для нас стало настоящим шоком», - заявил начальник отдела по делам детей Краснодонского горсовета Александр Квитка.

При этом за полтора года местные чиновники ни разу не наведались в семью Оклей, ограничиваясь только беседами с родителями.

«В 2011 году мы неоднократно наблюдали детей с мамой и папой. Спрашивали, как дела. Они говорили, что все нормально. Недавно Светлану предупредили, что придем с плановой проверкой, она ответила, что пока все уехали, позже приходите», - рассказал Квитка.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в семье Оклей было 11 детей. Из них 8 родных и 3 приемных.

Президент Виктор Ющенко присвоил Светлане Оклей статус «матери героини», а власти Краснодона выделили 5-комнатную квартиру.

Также напомним, что 31 июля в Луганской области правоохранители нашли 3-летнюю девочку, ранее похищенную в поселке Семейкино Краснодонского района. Похитителям грозит тюрьма по статье УК об убийстве.

Также напомним, 2 августа стало известно, что областная прокуратура возбудила уголовное дело относительно заведующего сектором опеки и попечительства исполкома Краснодонской мэрии за ненадлежащий надзор за усыновителями.

Санкция по этой статье Уголовного кодекса предполагает до 5 лет тюрьмы.

Фото: В контакте

Новости по теме:

Приемная мать убитых детей: их у меня украли

Подробности гибели детей на Луганщине: их убивала мать-героиня

Похитители 3-летней девочки на Луганщине убивали и сжигали приемных детей

На Луганщине нашли украденную девочку: похитителям грозит тюрьма