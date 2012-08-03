День Олимпиады: украинские надежды

3 августа 2012, 09:20

{1-} На Олимпийских играх в Лондоне сегодня, 3 августа, будут разыграны 22 комплекта наград.

Атлеты сборной Украины представлены в нескольких соревнованиях. Главные надежды на медали – в стрельбе из лука и легкой атлетике.

11:00 – 18:20 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования, мужчины.

В 1/8 финала участвуют украинцы Виктор Рубан и Маркиян Ивашко.

11:00 - 14:15 Пулевая стрельба. Винтовка, лежа, мужчины (борются Айвазян Артур и Кулиш Сергей).

12:30 - 17:00 Пулевая стрельба. Скорострельный пистолет, мужчины (стреляет Бондарчук Роман).

11:30-18:50 Дзюдо. Весовая категория +100 кг, мужчины (украинец Бондаренко Станислав). Весовая категория +78 кг, женщины (борется украинка Киндзерская Ирина).

12:00 - 22:00 Плавание. (50 м вольный стиль - Степанюк Дарья; 1500 м вольный стиль - Фролов Сергей).

12:00 - 23:55 Легкая атлетика.

Толкание ядра, мужчины. Квалификация Семенов Андрей.

Многоборье, женщины - Добрынская Наталья.

Бег 100 м с барьерами - Есипенко Людмила.

Прыжки в высоту - Мельниченко Анна. Тройной прыжок, женщины.  Квалификация - Саладуха Ольга, Князева Анна, Демидова Анна.

Бег 100 м, женщины - Повх Олеся и Погребняк Наталья.

Бег 400 м с барьерами, мужчины, 1 круг - Мельников Станислав.

Метание молота, мужчины. Квалификация - Сокирський Алексей, Дриголь Александр, Рубанко Артем.

Бег 400 м, женщины, 1 круг - Логвиненко Алина Пигида Наталья.

Бег 3000 м с препятствиями, мужчины. 1 круг - Слобаденюк Вадим. Многоборье, женщины: толкание ядра, бег 200 м - Добрынская Наталья, Есипенко Людмила, Мельниченко Анна.

Метание диска, женщины. Квалификация - Карсак Екатерина и Семенова Наталья.

Прыжки в длину, мужчины. Квалификация - Кузнецов Виктор. Бег 10000 м, женщины.

Финал - Скрипак Ольга.

12:00 - 14:10 Гребля академическая. Финалы.

13:00 - 17:30 Конный спорт. Выездка.

14:00 - 22:00 Теннис. Одиночный разряд, мужчины. 1/2финала.

15:30 - 24:30 Бокс. Весовая категория 69кг, мужчины. 1/16 финала.

16:30 Прыжки в воду. Трамплин 3м, индивидуальные соревнования, женщины - Федорова Елена и Письменская Анна.

18:30 – 20:55 Велосипедный спорт - трек. Кейрин - Папежук Ирина. Командная гонка. Квалификация - Калитовская Леся, Галюк Светлана, Бочкарева Елизавета.

16:00 - 18:15 Прыжки на батуте. Индивидуальные прыжки, мужчины - Никитин Юрий.

Напомним, что по итогам вчерашнего дня соревнований украинские спортсмены остались без медалей, и теперь с 6 медалями (2 золота и 4 бронзы) Украина занимает 15 место в рейтинге команд. Лидируют и дальше сборные Китая (34 награды), США (37 наград) и Южная Корея (14 медалей).

фото: sport.segodnya.ua

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