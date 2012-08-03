Скандал на Олимпиаде: Украина подает в спортивный арбитражный суд в Лозанне

{1-}Национальный олимпийский комитет Украины намерен обратиться в Лозаннский спортивный арбитражный суд по поводу результата поединка украинского боксера Евгения Хитрова в 1/8 финала Олимпийского турнира в весовой категории до 75 кг против британца Энтони Огого, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщают СМИ, глава НОК Сергей Бубка рассказал о намерении подготовить в 3 августа и подать документы в спортивный арбитражный суд, представительство которого во время Олимпийских игр находится в столице Великобритании. Такое решение был принято после того, как Международная ассоциация любительского бокса отказалась принимать апелляцию украинской стороны.

Украинские надежды: на Олимпиаде сегодня борются за 23 комплекта наград



Также Лондон намерен прибыть президент Федерации бокса Украины для участия в данном процессе.

Как сообщалось, украинский боксер Евгений Хитров проиграл в 1/8 финала Олимпийского турнира в весовой категории до 75 кг британцу Огого из-за спорного решения судей.

Олимпиада-2012: 15-е место Украины и шансы на новые медали

В первом раунде судьи отдали преимущество хозяину соревнований со счетом 5:3, несмотря на равную борьбу. В конце второй трехминутки Хитров дважды отправлял соперника в стоячий нокдаун, но счет был лишь 7:6 в пользу украинца. В третьем раунде украинец также доминировал, но получил лишь один балл преимущества – 8:7.

В итоге, общий счет оказался 18:18. После долгого пересчета точных ударов судьи решили отдать победу Огого.

Украинская сторона подала протест на данное решение.

фото, видео: sport.segodnya.ua, sport.1tv.com.ua

Новости по теме:

Олимпиада-2012. Громкий скандал вокруг украинца

Украинский боксер начал олимпийские бои с победы

Украинский боксер вышел в 1/16 олимпийских состязаний