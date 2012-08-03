Медики советуют в жару отказаться от спорта и секса

{1-}Российские медики рекомендуют в сильную жару не усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую систему и воздержаться от занятий спортом и сексом, это может привести к сердечному приступу, так как организм при аномально высоких температурах работает на износ, пишет РИА Новости.

Старший научный сотрудник отдела проблем атеросклероза Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава РФ, доктор медицинских наук Игорь Сергиенко сообщил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в дни, когда стоят аномально высокие температуры, противопоказано быть на открытом солнце и важно вести строгий контроль за артериальным давлением, а при отклонении от нормы, следует немедленно обратиться к врачу.

"Речь даже о тех занятиях физкультурой и спортом, которые были регулярно. Например, ежедневные пробежки в парке и так далее", - сказал он.

В свою очередь врач-кардиолог высшей категории Ольга Жихарева заявила, что в жару еще одно серьезное испытание для сердца и сосудов - это занятия сексом, так как во время полового акта увеличивается частота пульса, повышается артериальное давление, растет частота дыхания.

"Секс в жару - двойная нагрузка, повышающая риск сердечного приступа. Требования, которые предъявляются сердцу во время секса в жару, можно сравнить с бегом или подъемом в быстром темпе по лестнице. Поэтому людям, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой, от секса в жару лучше воздержаться", - отметила она.

По мнению врача-кардиолога, чтобы уменьшить нагрузку на сердце и сосуды во время полового акта, рекомендуется заниматься сексом с привычным партнером и в знакомой обстановке. Также важно помнить, что дополнительная физическая активность может негативно отразиться на здоровье, советует врач.

"Если во время акта возникают боль в груди, слабость, сердцебиение или резкая одышка, нужно остановиться. Самый грамотный подход в определении уровня допустимых нагрузок для человека, страдающего сердечно-сосудистым заболеванием, - это беседа с лечащим врачом", - подчеркнула Жихарева.

Врач-сексолог, психотерапевт, действительный член Российского научного сексологического общества Евгений Кульгавчук также подчеркнул, что сексуальный потенциал раскрывается максимально полно в период соматического и психического благополучия.

"Биологически это целесообразно, поскольку позволяет зачать здоровых детей, и иметь хороший потенциал для их выхаживания, опеки и защиты. В период, когда человек чувствует себя не в лучшей физической форме, будь то болезнь, или сильная жара, сексуальное желание дезактуализируется. Кроме этого, любая активность в этот период нежелательна, в том числе и сексуальная", - сказал он.

фото: svetlana319.blogspot.com

Новости по теме:

Названы самые сексуальные спортсменки Олимпиады

В Украину надвигается аномальная жара до +42



В Украине сохранится жара до 40 градусов и пройдут грозы



Врач рассказал, как защититься от жары

