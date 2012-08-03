Владимир Кличко определился с новым соперником

{1-}Украинский чемпион мира по боксу Владимир Кличко подписал контракт на бой с польским боксером Мариушем Вахом.
Об этом пишет УНИАН со ссылкой на польский портал Bokser.Org.
"Поляк подставляет лоб чемпиону, никем не побежденному уже на протяжении восьми лет на стадионе Imtech Arena в Гамбурге. Ставкой поединка будут чемпионские пояса украинца федераций WBO, WBA, IBF и IBO", пишет издание.
По его данным, команды боксеров сейчас согласовывают детали будущего боя, который может состояться или в конце ноября, или в декабре в Германии. Арена, на которой пройдет поединок, может вместить 60 тысяч зрителей.
Как сообщают СМИ, 32-летний Вах, которого называют "Викингом", последние семь своих боев закончил нокаутом, отметив, что среди его противников были Тай Филдс, Джейсон Гаверн и Кевин Макбрайд.
В мае польские медиа также сообщали, что Вах может встретиться в бою со старшим братом Владимира Кличко, чемпионом мира Виталием Кличко. Виталий Кличко, которому в июле этого года исполнился 41 год, уже проводил поединки с двумя польскими боксерами: Альбертом Сосновским - в мае 2010 года и Томашем Адамеком - в сентябре прошлого года.
фото: klitschko-brothers.com
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