Судьи на Олимпиаде "украли" победу украинца из-за простой ошибки

Стали известны новые подробности скандала вокруг судейства боя украинца Евгения Хитрова и британца Энтони Огого на Олимпиаде, передает «Сегодня».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, судьи решили, что в бою с действующим чемпионом мира из Украины победил британец.

По данным официального сайта Олимпиады, при равном счете точных ударов судьи проводят подсчет «грязных» - неакцентированных ударов. В случае равенства и по этому показателю арбитры просто называют того, кто, по их мнению, был достоин победы.

В случае Хитрова – очевидное преимущество украинца и арифметическая ошибка, допущенная арбитрами при подсчете «грязных ударов» вывели в четвертьфинал британца.

Огого: 5+5+5+6+5+6+7+6+7 = 52,

Хитров: 2+3+3+7+6+7+10+8+7 = 53.

По регламенту соревнований, боксерские поединки на Олимпиаде состоят из трех раундов по три минуты. В первом раунде, который украинец как минимум был не хуже соперника, победу отдали Огого – 5:3.

В следующей трехминутке Хитров усилил натиск и дважды отправил соперника в нокдаун. Однако и этот раунд судьи оценили лишь одним очком преимущества украинца.

В заключительном отрезке Хитров полностью диктовал свои условия, а британец старался избежать досрочного поражения и выбрасывал на ринг капу.

После окончания поединка судьи долго размышляли над результатом – рефери две минуты продержал в ринге боксеров, держа их за руки.

Судьи насчитали равное количество точных ударов – 18:18.

Отметим, что в любительском боксе при равенстве очков считаются так называемые «грязные удары».

Но и тут пятеро судей заявили о ничьей – 52:52.

По регламенту, в этом случае судьи просто называют победителя: поляк, итальянец, аргентинец, француз, марокканец проголосовали, и победителем объявили Огого.

Наша команда оперативно подала протест на результат боя. Отметим, в зале присутствовал президент НОК Украины Сергей Бубка.

Апелляцию поддержало также и то, что японцам удалось вернуть победу своему боксеру Сатоши Шимицу, которого признали проигравшим в бою с азербайджанцем Абдулгамидовым при крайне спорном судействе.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, представители НОК Украины сообщили о подготовке документов для передачи дела в Высший спортивный арбитраж Лозанны.

фото, видео: sport.segodnya.ua, sport.1tv.com.ua

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