ДТП под Уманью: трое детей остались сиротами

3 августа 2012, 12:27

3 августа в Черкасской области недалеко от Умани в результате ДТП погибли три человека. В живых остались трое маленьких детей погибших - два мальчика  и девочка.

Об этом сообщил старший инспектор по связям с общественностью ГАИ УМВД Украины в Черкасской области Владимир Лищенко, пишет УНН.

"3 августа около 5.50 утра в трехстах метрах от знака "Умань" на автодороге Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка водитель автомобиля Daewoo Nexia, 1986 года рождения, житель села Тростянец, Тывровского района Винницкой области, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21120 под управлением жителя Умани. В результате происшествия на месте погибли водители обоих автомобилей. А пассажирка автомобиля Daewoo Nexia, жена водителя, от полученных телесных повреждений умерла в Уманской больнице", - сообщил Лищенко.

По его словам, в Daewoo Nexia находились трое детей 4 и 5 лет, которые получили телесные повреждения.

"Это дети погибших. Два мальчика 5 и 4 года и девочка 4-х лет. Сейчас они находятся в больнице. Находится в больнице и пассажирка ВАЗ-21120", - сообщил он.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель заснул за рулем.

"По словам очевидцев, водитель Жигулей "моргал" водителю Daewoo Nexia, когда тот выехал на встречную полосу. Но последний на это не отреагировал. Поэтому вероятно, что водитель заснул за рулем", - сказал Лищенко.

Напомним, 2 августа, в ДТП в Харьковской области четыре человека погибли, два пострадали в столкновении «Жигулей».

Фото: gazeta.ua

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