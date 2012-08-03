Золотая надежда Украины выходит в четвертьфинал Олимпиады

Олимпийский чемпион Пекина-2008 украинский лучник Виктор Рубан вышел в четвертьфинал Игр-2012.
Соперником украинского лучника был дебютант Олимпиады, 18-летний француз Гаэль Прево.
Сражение лучников проходило в упорной борьбе: француз смог оказать достойное сопротивление харьковчанину.
Как известно, поединок лучников состоит из сетов – по три выстрела каждый – до шести побед.
Судьба выхода в четвертьфинал решалась в пятом сете, который Рубан начал очень неудачно – с семерки. Француз ответил девяткой.
В следующем выстреле украинец взял себя в руки и уверенно дал 10. Прево – 9.
Третий выстрел: 18-летний Прево дрогнул и дал семерку, а Рубан спокойно и по-гроссмейстерски выбил девятку и вышел в 1/4 финала.
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Стрельба из лука. Мужчины. 1/8 финала
Виктор Рубан (Украина) - Гаэль Прево (Франция) - 6:4
Первый сет - 28:27
9:8
9:10
10:9
Второй сет - 26:27
9:10
8:8
9:9
Третий сет - 29:27
9:9
10:9
10:9
Четвертый сет - 26:28
9:9
9:9
8:10
Пятый сет - 26:25
7:9
10:9
9:7
В четвертьфинале Виктор Рубан будет сражаться с корейским лучником Ох Джин Хеком, который уверенно победил поляка Рафала Добровольски.
Поединок Рубана и Хека начнется в 16:26.
Напомним также, что в стадии 1/8 финала выступал еще один украинец – Маркиян Ивашко, который всухую проиграл лучнику из Тайваня.
Фото:london2012.com
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