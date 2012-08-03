Золотая надежда Украины выходит в четвертьфинал Олимпиады

Олимпийский чемпион Пекина-2008 украинский лучник Виктор Рубан вышел в четвертьфинал Игр-2012.

Соперником украинского лучника был дебютант Олимпиады, 18-летний француз Гаэль Прево.

Сражение лучников проходило в упорной борьбе: француз смог оказать достойное сопротивление харьковчанину.

Как известно, поединок лучников состоит из сетов – по три выстрела каждый – до шести побед.

Судьба выхода в четвертьфинал решалась в пятом сете, который Рубан начал очень неудачно – с семерки. Француз ответил девяткой.

В следующем выстреле украинец взял себя в руки и уверенно дал 10. Прево – 9.

Третий выстрел: 18-летний Прево дрогнул и дал семерку, а Рубан спокойно и по-гроссмейстерски выбил девятку и вышел в 1/4 финала.

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Стрельба из лука. Мужчины. 1/8 финала

Виктор Рубан (Украина) - Гаэль Прево (Франция) - 6:4

Первый сет - 28:27

9:8

9:10

10:9

Второй сет - 26:27

9:10

8:8

9:9

Третий сет - 29:27

9:9

10:9

10:9

Четвертый сет - 26:28

9:9

9:9

8:10

Пятый сет - 26:25

7:9

10:9

9:7

В четвертьфинале Виктор Рубан будет сражаться с корейским лучником Ох Джин Хеком, который уверенно победил поляка Рафала Добровольски.

Поединок Рубана и Хека начнется в 16:26.

Напомним также, что в стадии 1/8 финала выступал еще один украинец – Маркиян Ивашко, который всухую проиграл лучнику из Тайваня.

Фото:london2012.com

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