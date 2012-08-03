В Харькове задержанный выпрыгнул из окна милиции

{1-}В Харькове из окна Орджоникидзевского райотдела МВД выпрыгнул 35-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВДУ в Харьковской области.
Мужчина, который был приглашен для дачи объяснений по факту незаконного сбыта наркотических средств, выпрыгнул через открытую форточку из туалетной комнаты, расположенной на 4 этаже пятиэтажного административного здания.
В милиции сказали, что мужчину с травмами доставили в городскую больницу скорой и неотложной помощи. В настоящее время милиционеры проводят служебное расследование.
Напомним, в Киеве из Соломенского райотдела милиции пытался сбежать задержанный, он выпрыгнул из окна.
Молодой мужчина упал на ограждение, в результате чего получил колото-резаную рану грудной клетки и был доставлен в Киевскую городскую клиническую больницу, где его прооперировали.
Фото:gazeta.ua
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