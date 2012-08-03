В Москве аварийно сел Superjet-100

{1-}3 августа днем в аэропорту Шереметьево-1 совершил аварийную посадку самолёт Sukhoi Superjet-100, на борту которого находились 70 человек, сообщает РИА Новости.

"В 13.10 по киевскому времени поступило сообщение, что при выполнении рейса №1191 Казань - Москва произошла частичная разгерметизация салона самолета. На борту находились 64 пассажира и 6 членов экипажа ", - сообщил представитель правоохранительных органов.

По его словам, пострадавших нет.

Между тем, в ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, производитель самолета SSJ-100-ред.) сообщили, что разгерметизации салона не было.

"Самолет сел в штатном режиме", - сказали в компании.

Напомним, Sukhoi SuperJet-100 номер 97004 с пассажирами на борту разбился в Индонезии 9 мая в ходе второго демонстрационного полета. На борту находились 45 человек. Лайнер врезался в склон горы Салак на высоте 1,6 километра в труднодоступной местности.

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