Украинская дзюдоистка поборется за олимпийскую бронзу

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Единственной представительницей украинского дзюдо, которая дошла до четвертьфинала на Играх XXX Олимпиады, стала Ирина Киндзерская (+78 кг). Теперь у нее есть шанс выбороть бронзовую награду.
В 1/8 олимпийского турнира наша спортсменка уверенно победила Гульсах Кочатурк из Турции. А вот в следующем раунде Ирина уступила более опытной Тоньо Вен из Китая, сообщает сайт НОК Украины.
Несмотря на это поражение, у Киндзерской еще остается шанс побороться за «бронзу» Олимпиады. В утешительном финале ее ждет россиянка Елена Иващенко.
Как ранее писал Главред, олимпийский чемпион Пекина-2008 украинский лучник Виктор Рубан вышел в четвертьфинал Игр-2012.
Соперником украинского лучника был дебютант Олимпиады, 18-летний француз Гаэль Прево.
Сражение лучников проходило в упорной борьбе: француз смог оказать достойное сопротивление харьковчанину.
фото: london2012.com
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