Украина на Олимпиаде потеряла еще одну золотую надежду

В четвертьфинале лондонской Олимпиады украинский лучник Виктор Рубан потерпел сокрушительное поражение.
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Кореец Ох Джин Хек, который в составе сборной Кореи установил первый мировой рекорд Лондона, разгромил нашего триумфатора Пекина-2008.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в поединке 1/8 финала харьковчанин заставил поволноваться болельщиков украинской сборной, в то время как кореец спокойно расправился с представителем Польши.
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Виктор Рубан (Украина) - О Джин Хек (Республика Корея) - 1:7
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Первый сет - 24:29
7:10
9:10
7:9
Второй сет - 27:27
8:8
9:10
10:9
Третий сет - 27:29
10:10
8:10
9:9
Четвертый сет - 24:28
9:9
7:10
8:9
Фото: london2012.com
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