Украина на Олимпиаде потеряла еще одну золотую надежду

В четвертьфинале лондонской Олимпиады украинский лучник Виктор Рубан потерпел сокрушительное поражение.

Судьи на Олимпиаде "украли" победу украинца из-за простой ошибки

Кореец Ох Джин Хек, который в составе сборной Кореи установил первый мировой рекорд Лондона, разгромил нашего триумфатора Пекина-2008.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в поединке 1/8 финала харьковчанин заставил поволноваться болельщиков украинской сборной, в то время как кореец спокойно расправился с представителем Польши.

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Виктор Рубан (Украина) - О Джин Хек (Республика Корея) - 1:7

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Первый сет - 24:29

7:10

9:10

7:9

Второй сет - 27:27

8:8

9:10

10:9

Третий сет - 27:29

10:10

8:10

9:9

Четвертый сет - 24:28

9:9

7:10

8:9

Фото: london2012.com

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