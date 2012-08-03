ФФУ назвала претендента на место Суркиса

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Кандидатом на должность президента ФФУ на XIV очередном отчетно-выборном Конгрессе национальной ассоциации 30 из 49 ее коллективных членов выдвинули кандидатуру Анатолия Конькова.

Решение принято в срок, установленный пунктом 4 статьи 15 Устава Федерации футбола Украины, сообщает пресс-служба ФФУ.

Другие предложения относительно кандидатур на должность президентом ФФУ в определенный срок не поступили. Кроме того, пресс-служба сообщает, что 17 июля в адрес Исполкома ФФУ поступило заявление от Конькова, которым он дал свое согласие на участие в выборах на должность президента ФФУ.

Анатолий Коньков в настоящее время является спортивным директором футбольного клуба "Сталь" в Алчевске Луганской области.

Напомним, XIV отчетно-выборный Конгресс ФФУ состоится 2 сентября в киевском Доме футбола.

Как ранее писал Главред, 30 мая президент ФФУ Григорий Суркис сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах нового президента ФФУ.

“Я приглашаю на него (на Конгресс. – Ред.) прессу, но сразу отмечу, что свою кандидатуру на выборах президента ФФУ выдвигать не буду. У каждого человека наступает момент, когда необходимо отдохнуть, перевести дух. Мне есть, чем заниматься, и время у меня будет расписано поминутно, поэтому я не вижу в этом проблемы”, - сказал Григорий Суркис.

Справка: Анатолий Дмитриевич Коньков родился 19 сентября 1949 года. В прошлом полузащитник. Мастер спорта (с 1969), мастер спорта международного класса (с 1975), заслуженный мастер спорта СССР (с 1982).

Играть начал в Краматорске Донецкой области. В 1968—1974 гг. играл за донецкий «Шахтёр». В 1972 году выступал на чемпионате Европы, будучи игроком первой лиги. В 1975—1981 годах играл в киевском «Динамо».

С конца 2006 года президент детского ФК «Старт» имени Анатолия Конькова. С 2008 — спортивный директор ФК «Сталь» Алчевск.

фото: Dynamo.kiev.ua

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