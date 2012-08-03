Украинская дзюдоистка проиграла поединок за бронзу Олимпиады

{1-} Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская проиграла поединок за бронзовую медаль Олимпиады-2012.

Спортсменка, выступающая в категории свыше 78 кг, в утешительном финале встретилась с британкой Кариной Брайант.

На старте поединка украинка провела бросок и вышла вперед. Британка пошла в атаку и едва не взяла Киндзерскую на болевой прием, но Ирина смогла отвести угрозу.

Спустя несколько секунд Брайант провела свой прием на удержание и получила заслуженный вазари, поймав Киндзерскую поймали на контрприеме.

За две минуты до конца схватки Киндзерской удалась подсечка. за которую она получила минимальную оценку юко, одна в следующее мгновение Брайант вновь поймала украинку на контрброске и бросила соперницу, одержав победу – Иппон.

Таким образом, 21-летняя украинка проиграла поединок за бронзу, не дотерпев полторы минуты до бронзовой медали, Ирина не сдержала эмоций и разрыдалась прямо на татами.

Отметим, что в этой схватке украинка действовала достаточно прямолинейно, раз за разом пытаясь провести один и тот же прием.

Дважды ей это удавалось, однако опытнейшая британка разобралась и нашла противоядие против Киндзерской, добыв главную победу в своей карьере.

Олимпиада-2012. Дзюдо. Женщины. 78+ кг

Ирина Киндзерская (Украина) - Карина Брайант (Великобритания) - 011 - 020

Отметим, что Киндзерская – единственный представитель украинского дзюдо, не провалившийся на Олимпиаде и сумевшая пройти дальше всех из команды, на которую перед стартом Игр-2012 возлагались большие надежды.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, сегодня не оправдалась еще одна надежда на победу украинской сборной - в 1/4 финала проиграл золотой медалист Пекина-2008 Виктор Рубан.

фото:sport.segodnya.ua

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