Протест Украины по скандальному бою Хитрова отклонен

3 августа 2012, 18:09

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Протест, поданный украинской стороной на результат боксерского поединка Олимпийского турнира между чемпионом мира, украинцем Евгением Хитровым и британцем Энтони Огого в весовой категории до 78 кг. отклонен Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA).

В протесте, поданном 2 августа, указывались 5 пунктов, "которые говорят в пользу украинского боксера и должны изменить окончательное решение", сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Несмотря на весомые аргументы, решением спортивного жюри AIBA протест не был принят", – отмечает пресс-служба НОК Украины.

В сообщении также отмечается, что украинская делегация все же попыталась добиться пересмотра результатов поединка. В частности, были проведены ряд встреч на уровне руководства AIBA, спортивного жюри и судейского корпуса, глава НОК Серей Бубка и президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус встретились с президентом AIBA Чинг Коу Ву.

"Международная ассоциация любительского бокса не изменила свою позицию, отказав в приеме протеста", - подчеркивает пресс-служба.

"Украинская делегация выражает свое неудовлетворение отсутствием правил честной игры в этом поединке и считает результаты боя Хитров-Огого такими, что не соответствуют действительности. Украинская делегация также требует от структур, которые отвечают за проведение соревнований, соблюдения правил четной игры и обеспечения равных возможностей для спортсменов всех стран", - подчеркивается в сообщении.

Как ранее писал Главред, действующий чемпион мира украинец Евгений  Хитров великолепно провел поединок 1/8 финала Олимпийского турнира по боксу в все до 75 кг  и дважды по ходу боя отправлял своего соперника – британского боксера Энтони Огого в нокдаун.

Тем не менее, судьи увидели в этом бое ничью и отдали затем победу британскому боксеру, хотя, согласно правилам, при равенстве очков победа отдается более активному боксеру, а им должен был быть Хитров, но никак не Огого.

фото: noc-ukr.org 

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