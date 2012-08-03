На украинско-российской границе возникли километровые пробки

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Километровые очереди возникают на международных автомобильных пунктах пропуска на украинско-российской границе – «Гоптовка» (Харьковская область) с украинской стороны и «Нехотеевка» с российской — выстраиваются очереди из легковых автомобилей.

Пограничники говорят, что этим летом в Украину едет очень много россиян, сообщает mediaport.ua

Самый большой поток приходится на утренние часы — с 4 до 7-8 утра — и на послеобеденное время, рассказывает пресс-секретарь Харьковского погранотряда Оксана Иванец.

Большой наплыв транспорта и в выходные, когда к россиянам, едущим в Крым добавляются жители приграничных регионов, едущие в развлекательные центры и на рынок Харькова.

С украинской стороны международного автомобильного пункта пропуска «Гоптовка» заторы не так велики, как со стороны Российской Федерации, где очередь достигает нескольких километров.

Украинские пограничники утверждают, что максимально ускорили процедуру пересечения границы. Кроме того, после реконструкции пропускного пункта на «Гоптовке» по сравнению с прошлым летом, увеличилось количество полос для пропуска автомобилей.

Как ранее писал Главред, 2 агуста на украинско-белорусском пограничном переходе «Новая Гута» росла очередь легковых автомобилей, едущих в Украину.



«Очередь на въезд в Украину из Беларуси в пункте пропуска «Новая Гута» увеличилась до 180 автомобилей», - сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Фото: mediaport.ua

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