Мать обвиняемого по делу Макар: сын никого не убивал, ему угрожали

3 августа 2012, 19:46

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Мать Артема Погосяна, одного из обвиняемых по делу об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар, по-прежнему не верит в виновность своего сына и продолжает надеяться на справедливое решение суда. 

Об этом Лариса Погосян заявила в интервью николаевскому сайту Mukola.net.

Со своим сыном Лариса в последний раз разговаривала 10 марта, и непоколебимо уверена в его непричастности к изнасилованию и попытке убийства Оксаны Макар. Лариса говорит, что ей очень жалко девушку, умершую мучительно смертью, но...

О сыне она говорит, как о спокойном, сдержанном и вежливом человеке. Об этом же свидетельствует письмо его коллег по цеху НПКГ "Зоря-Машпроект", где он с 2010 года работал слесарем-механосборщиком...

«Бывшие сотрудники просили передать привет, справлялись о здоровье - Артем, несмотря на свои 22 года, гипертоник и находится под кардиологическом контролем. Они спрашивали, чем могут помочь, и выражали уверенность в его невиновности. В коллективе его любят», – утверждает Лариса и цитирует письмо: «Передайте Артемчику привет, скажите, что в нашей бригаде все за него переживают и не верят в его виновность... Он очень добрый парень, плохого слова никогда не сказал».

Все случившееся в роковой день 9 марта остается для матери шоком, а в компании Краснощека и Присяжнюка она сына никогда не видела.

«Всех его друзей я знаю. Разве что того, который работал барменом в пресловутой "Рыбке". Сын с ним последних месяца полтора общался, говорил, что вместе лечились в кардиологическом санатории. Артем вернулся в ночь с 9 на 10 марта какой-то испуганный, взъерошенный, ничего мне не сказал. На следующий день мы с ним поругались: он не хотел спускаться во двор выбросить мусор, боялся выйти из дома. Только потом это стало понятно. К 14 часам должны были прийти родственники, но в 13.30 пришли за Артемом», – вспоминает женщина.

Об обстоятельствах трагедии ей рассказал сын: «Клялся, что не имел с Оксаной Макар никакого полового контакта. Собственно, это показала и экспертиза - никаких следов спермы Погосяна, что и было оглашено при зачитывании обвинительного заключения. Почему тогда с Артема в ходе судебного следствия не было снято обвинение в изнасиловании? Что касается соучастия... Он поверил в то, что человек, задушивший девушку (Краснощек), может убить и его, если он не поможет ему скрыть следы преступления. Тот ему угрожал. Артем говорил, что он и Максим при удушении не присутствовали: сидели в кухне».

Также она отрицает озвученный защитой потерпевшей факт, что якобы после того, как все трое вернулись в квартиру Присяжнюка, Артем порезал себе руку и сказал, что все они теперь - братья по крови: «Не знаю, но никаких порезов на руках сына я не видела. При мне его осматривали в милиции: ни порезов, ни царапин».

Как ранее писал Главред, обвиняемым в деле Оксаны Макар Евгению Краснощеку, Артему Погосяну и Максиму Присяжнюку грозит пожизненное заключение.

Такое мнение выразил адвокат потерпевшей стороны Виктор Василюк.

«Вина всех троих доказана различными обстоятельствами. То, что они отказались и изменили свои показания, говорит только об одном - что они не раскаялись в содеянном, пытаются запутать следствие и уйти от наказания, что усиливает их вину. Поэтому есть все основания для того, чтобы суд вынес приговор с высшей мерой наказания - пожизненное заключение», - отметил адвокат. 

«Каждый делал свое дело. Они все принимали в этом участие. Уже судом доказано, что они участвовали и в изнасиловании, и в удушении, и в укрытии следов преступления. Там непонятно, поджигал Краснощек, но понятно, что он больше виноват, ибо непосредственно поджигал. Но другие смотрели и ничего не сделали. То есть они ему помогали фактически. Поэтому ответственность будет на всех лежать, здесь нет никакого противоречия», – заявил Василюк.

фото: mukola.net

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