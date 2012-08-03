«Динамо» выиграло у «Кривбасса» в последние минуты матча, видеообзор

Киевское «Динамо» одержало победу над «Кривбассом» на последних минутах игры

КРИВБАСС (Кривой Рог) — ДИНАМО (Киев) — 0:1 (0:0)

Гол: Ярмоленко (86)

На 86-й минуте поединка Милевский дал красивый пас на ход Ярмоленко, который опередил вратаря Кривбасса ударом в касание, сообщает Football.ua.

На поле команды вышли в таких составах:

Кривбасс: Штанько, Пашаев, Лобжанидзе, Шершун, Федорив, Канкава, Дедечко, Валеев, Бабатунде, Еслинек (Балич, 75), Антонов (Самодин, 84)

Динамо: Коваль, Попов, Хачериди, Юссуф, Тайво, Аруна (Идейе, 64), Велозу, Гармаш, Гусев (Милевский, 46), Раффаэль (Ярмоленко, 46), Рубен

Предупреждения: Бабатунде, Канкава, Лобжанидзе - Юссуф, Идейе

Обыграв «Кривбасс», «Динамо» единолично возглавило турнирную таблицу чемпионата Украины, имея в своем активе максимально возможное количество очков — 12, однако после того, как будут сыграны оставшиеся матчи 4-го тура, киевлян могут настигнуть «Шахтер» и «Днепр», в активе которых пока по 9 очков.



Добавим, что остальные матчи тура состоятся 4 и 5 августа. А в следующем, 5-м туре «Динамо» сыграет на НСК «Олимпийский» с луцкой «Волынью». Этот поединок состоится 12 августа (начало в 19:00).

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