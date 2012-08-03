Украинские легкоатлеты сохраняют надежду на олимпийские награды

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Чемпионка мира в тройном прыжке Ольга Саладуха квалифицировалась в финал Игр ХХХ Олимпиады, который состоится в воскресенье, 5 августа. Из трех зачетных попытках лучший результат наша спортсменка показала во второй - 14.35 м. Это - пятый показатель среди тех, кто пробился к главному раунд соревнований.

Компанию Ольге в финале составит соотечественница Анна Князева, которая в первой попытке прыгнула на 14.33 м.

Алексей Сокирский вышел в финал состязаний по метанию молота с третьим показателем – 77,65м. Розыгрыш медалей в этой дисциплине также состоится в воскресенье, 5 августа.

Станислав Мельников, финишировав в своем забеге на 400 м с / б третьим – 50,13, вышел в полуфинал, который состоится завтра, 4 августа. Отметим, что личный рекорд двукратного бронзового призера чемпионатов Европы составляет 49,09.

Алина Логвиненко и Наталья Пигида завтра тоже поборются за право выступить в олимпийском финале бега на 400 м. Сегодня обе украинский финишировали в своих забегах вторыми, а Наталья даже установила личный рекорд - 51,09. Время Алины в предварительном забеге - 52,08.

По материалам НОК Украины

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