«Заря» обыграла «Говерлу», видеообзор

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В напряженном матче луганская «Заря» благодаря реализованному пенальти добилась победы над ужгородской «Говерлой».

ГОВЕРЛА – ЗАРЯ 0:1

Гол: Липартия, 84 (с пенальти)

Составы команд:

Говерла: Надь, Малишич (Гибалюк, 38), Меликян, Щедраков, Елисеев, Одонкор (Мищенко, 86), Райчевич, Макаренко, Трухин, Тришович (Лопес, 46), Косырин

Заря: Постранский, Олейник (Ярмаш, 82), Шунич (Коротецкий, 87), Вернидуб, Игнатьевич, Грицай, Каменюка, Галюза (Липартия, 68), Любенович, Худзик, Идахор

Предупреждения: Тришович – Вернидуб, Любенович, Худзик.

Как ранее писал Главред, киевское «Динамо» 3 августа одержало победу над «Кривбассом» на последних минутах игры.



На 86-й минуте поединка Милевский дал красивый пас на ход Ярмоленко, который опередил вратаря Кривбасса ударом в касание.

фото: zarya-lugansk.com

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