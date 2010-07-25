Число погибших на музыкальном фестивале увеличилось до 17 человек

До 17 человек увеличилось количество жертв давки в городе Дуйсбурге, где вчера проходил фестиваль «Парад любви» (Love Parade). По данным представителей городской полиции, 10 человек погибли на месте, а еще 7 умерли по дороге в больницы. Еще около 40 человек получили тяжелые травмы и были госпитализированы, сообщает «ИТАР-ТАСС». Также 80 участников фестиваля были легко ранены и получили амбулаторную помощь. Как сообщалось, 24 июля около 17.00 по местному времени в узком тоннеле, ведущем к месту проведения концерта, началась давка, которая привела к гибели людей. Всего, чтобы послушать техно-музыку на «Параде любви» собралось свыше 1,4 млн человек.