Пьяный водитель избил и обматерил ГАИшников: ему грозит до 5 лет

{1-}В Переяслав-Хмельницком возбуждено уголовное дело по обвинению гражданина, избившего двух инспекторов ГАИ, сообщает УНИАН.
Инспекторам ГАИ Переяслав-Хмельницкого городского отдела ГУ МВД Украины в Киевской области нанесены телесные повреждения при выполнении ими служебных обязанностей.
В частности, инспекторы ГАИ во время осуществления наблюдения за дорожным движением заметили автомобиль, движение которого вызвало подозрение в возможности водителя руководить им. Из автомобиля вышел пассажир, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал сквернословить в сторону милиционеров нецензурным ругательством и наносить им телесные повреждения.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 345 УК Украины, то есть умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей.
Обвиняемому грозит ограничение свободы сроком до пяты лет или лишение свободы на тот же срок, сказали в прокуратуре.
фото: korrespondent.net
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