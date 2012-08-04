Лох-несское чудовище снова напомнило о себе

60-летний Джордж Эдвардс сделал "самую лучшую" фотографию лох-несского чудовища. Снимок уже изучили американские военные эксперты и признали его подлинным. Чтобы запечатлеть монстра, охотник за Несси тратил по 60 часов в неделю последние 26 лет. Автор фото считает, что подобных чудищ в озере несколько.

"Оно медленно двигалось вверх по озеру к замку Аркарта, это было нечто темно-серого цвета. Оно было довольно далеко от лодки - примерно полмили", - рассказал Эдвардс. Полученный им снимок он не хотел публиковать, пока не получит подтверждения от экспертов - фото было сделано еще в ноябре прошлого года, пишет таблоид The Sun.

На фотографии, которую сделал Джордж Эдвардс, виден странный горб, торчащий из воды. Эксперты заключили, что на изображении - движущийся объект. По словам Эдвардса, он наблюдал за Несси около 10 минут, после чего оно опустилось под воду и исчезло.

Стоит отметить, что современная техника уже не раз засекала лох-несское чудовище. В апреле капитан Мартин Аткинсон рассказал, что эхолот на его судне обнаружил на глубине знаменитого озера змеевидное существо длиной полтора метра. Он представил тому доказательства - фотографию экрана эхолота.

Его снимок получил премию "Лучшее новейшее наблюдение Несси", учрежденную букмекером Уильямом Хиллом.

Фото: thesun.co.uk

Видео:vesti.ru

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