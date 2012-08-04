В Киеве ради Мадонны закрывали храмы

Сегодня, 4 августа, в Киеве состоится долгожданное шоу Мадонны. Вчера, 3 августа, Мадонна прогулялась по Киеву вместе со своим женихом, 24-летним французским танцором Брахимом Заибатом, и с двумя дочерьми – родной 15-летней Лурдес и 6-летней Мерси Джеймс, которую певица удочерила 3 года назад, пишет Сегодня.

По словам организаторов, Мадонна изъявила желание увидеть в этот день шесть храмов, правда, сил у нее хватило лишь на три. Так, в Софии Киевской певицу больше всего поразило сусальное золото на иконах (она все время притрагивалась к фрескам рукой). А когда личный экскурсовод предложил ей подняться на третий этаж к иконе Николая Чудотворца, Мадонна сказала: «OK, let`s do it!» («Хорошо, давайте сделаем это!»). В этот момент жених помогал Мадонне подниматься, а дети с восхищением рассматривали церковные витражи. К слову, с собой в храм певица взяла бутылку с водой, а также две пары очков — от солнца и для зрения, которые постоянно меняла.

После Софии поп-дива отправилась в Михайловский собор, где также останавливалась буквально у каждой иконы. Когда же Мадонна зашла в Андреевскую церковь, ее служители перекрыли на некоторое время доступ другим прихожанам. На что они отреагировали криками: «Ганьба!». После отдельно проведенной для Мадонны экскурсии организаторы планировали ее повести дальше в Лавру, но звезда, сославшись на свою усталость, изъявила желание вернуться в гостиницу. Всего же Мадонна провела почти 3 часа, гуляя по центру Киева, но так и не дала ни одного автографа.

Как сообщалось, певица прибыла в Украину пару дней назад. Поселилась 53-летняя Мадонна в одной из 5-звездочных гостиниц, оккупировав при этом для себя и своей команды целых три этажа. Билеты на ее концерт стоят от 650 до 13 000 грн.

Фото: segodnya.ua

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