На Херсонщине разыскивают двух фермеров-рабовладельцев

{1-}В Херсонской области объявлены в розыск двое мужчин, которых подозревают в содержании в рабстве нескольких десятков человек. Рабы лето и зиму жили на конюшнях вместе со скотом, а работали фактически за еду, сообщает ТСН.

Возле Новой Каховки правоохранители обнаружили плантацию. Рабочие обрабатывали поле и ухаживали за животными, а оставить свое дело права не имели.

Один из работников фермы Владимир раасказал, что при нем ушло человек 6-7 . "Шли ночью прямо с поля, бросали скот и уходили. Потому что другим способом отсюда никак", - объяснил он.

Хозяева искали рабочую силу среди бездомных и бывших осужденных. Те сначала добровольно соглашались работать за жилье, еду, алкоголь и сигареты.

Все обещанное получали - заверила жена одного из фермеров. "Напрасно они не работают, ничего не делают", - сказала она.

Милиция же в действиях фермеров увидела состав преступления и возбудила уголовное дело за незаконное лишение людей свободы.

По словам начальника УБОП УМВД Украины в Херсонской области Глеба Мельниченко у фермеров были изъяты "наручники, орудия, с помощью которых потерпевшим наносили побои, охотничье ружье незарегистрированное, драгоценности в большом количестве. А также наркотические вещества", - рассказал милиционер.

Напомним, в Луганской области возбуждено уголовное дело против фермера, который 6 лет держал в рабстве 11 человек, работавших на него.

фото: видео: tsn.ua

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