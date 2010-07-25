Янукович поздравил Медведько с днем рождения

Президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Генеральному прокурору Украины Александру Медведько по случаю дня рождения. Об этом Главреду сообщили в пресс-службе главы государства. «Уважаемый Александр Иванович! За годы самоотверженного труда Вы получили непререкаемый авторитет государственного деятеля с активной позицией гражданина, основой которой всегда были принципиальность и ответственность в вопросах защиты конституционных прав и свобод наших соотечественников. Как высокопрофессиональный руководитель и признанный специалист своего дела Вы внесли весомый вклад в становление Украины как правового государства и продолжаете активно претворять в жизнь принципы верховенства права», - говорится в указе. «Уверен, что Ваш многогранный талант, большой опыт практической работы и неисчерпаемая творческая энергия и впредь будут помогать успешно решать задачи по утверждению законности в стране», - заявил Президент. В. Янукович пожелал А. Медведько крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе на благо людей и во имя процветания Украины.