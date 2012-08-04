NASA выделит 1 миллиард на новые космические корабли

{1-}Американские компании получат от NASA 1,1 млрд долл на разработку и испытание кораблей, которые заменят выведенные из эксплуатации шаттлы.

Об этом заявили официальные представители космического ведомства США, пишет ИТАР-ТАСС.

Так, "Боинг", разрабатывающий космическую каспулу-корабль CST-100 совместно с компанией "Бигелоу аэроспейс" получит наибольшую сумму - 460 млн долл. Аппарат способен взять на борт до 7 астронавтов и предназначен для непродолжительных космических экспедиций. Число 100, стоящее в его названии, означает 100 км - расстояние от поверхности планеты до низкой околоземной орбиты, на которую ему предстоит выходить.

440 млн долл NASA перечислит калифорнийской компании "Спейс-экс" (SpaceX - Space Exploration Technologies), добившейся пока что наибольшего прогресса в освоении космических полетов. Разработанный компанией корабль "Дрэгон" стал в июне первым коммерческим аппаратом, состыковавшимся с МКС и вернувшимся обратно. Полет был испытательным и проходил в беспилотном режиме.

Ну а малоизвестная компании "Сиерра Невада" (Sierra Nevada), получит все остальные деньги - 213 млн.долл. Ее челнок "Дрим чейсер", рассчитанный на экипаж из 7 человек, еще находится на стадии разработки. Тем не менее, компания твердо рассчитывает предоставить полностью рабочий аппарат к 2016 г. Выделение НАСА солидной суммы позволяет говорить о том, что проект, действительно, перспективный.

По словам директора NASA Чарльза Болдена, выделенные деньги послужат не только на благо американской космической программы, но и "создадут высокооплачиваемые рабочие места в разных уголках страны".

До прошлого года США доставляли своих астронавтов на МКС с помощью шаттлов. Последним к орбитальной станции отправился "Атлантис", после чего он был выведен из эксплуатации и теперь вместе с остальными "челноками" украшает музеи. Отказ от шаттлов был продиктован желанием NASA высвободить средства для осуществления других проектов - полета на астероид к 2025 г. и на Марс - в 2030-е годы. Согласно одобренной Обамой концепции, доставлять экипажи и грузы на МКС предстоит коммерческим кораблям и ракетам-носителям.

Пока же NASA целиком зависит от российских партнеров. Полеты на "Союзах" обходятся американцам в настоящее время в 56 млн долларов за место, а с 2014 года будут стоить 63 млн долларов.

фото: nasa.gov

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