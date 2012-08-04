День Олимпиады: шансы на медали у стрелков, шпажисток и тяжелоатлетов

{1-}В восьмой день на Олимпийских играх в Лондоне, 4 августа, будут разыграны 25 комплектов наград. Украинцы примут участие в розыгрыше 7 комплектов медалей.



За медали будут бороться представители пулевой стрельбе Дарья Тихова, Дарья Шарипова (обе - малокалиберная винтовка, 50 метров из трех положений); фехтовальщицы Яна Шемякина, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова - в командном турнире шпажисток; легкоатлеты Руслан Дмитренко , Назар Коваленко, Иван Лосев - в спортивной ходьбе на 20 км, Наталья Добрынская, Людмила Есипенко, Анна Мельниченко - в семиборье; Николай Лабовский - в беге на 10 000 метров; Марина Кийко - в прыжках на батуте; Леся Калитовская, Светлана Галюк, Елизавета Бочкорьова - в командном персьюте на велотреке.



Украинские спортсмены не будут соревноваться в таких видах спорта: бадминтон, метание диска (женщины), прыжки в длину (мужчины), плавание на 50 метров вольным стилем (женщины) и плавание на 1500 метров вольным стилем (мужчины).

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Олимпиады-2012. День восьмой, 4 августа



Пулевая стрельба



11:00. Женщины. Пневматическая винтовка, 50 м. Квалификация. Дарья Тихая, Дарья Шарипова



Триатлон



11:00. Женщины. Юлия Елистратова



Фехтование



12:30 Женщины, командные соревнования шпажисток. Яна Шемякина, Ксения Пантелеева, Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова



Легкая атлетика



12:20 Женщины, прыжки с шестом. Квалификация. Анна Шелех, Наталья Кущ-Мазурик



12:35 Мужчины, бег на дистанции 400 м. Квалификация. Виталий Бутрым



13:50 Женщины, бег на дистанции 3000 м с барьерами. Квалификация. Валентина Жудина



19:00 Мужчины, спортивная ходьба на 20 км. Руслан Дмитренко, Назар Коваленко, Иван Лосев



21:20 Мужчины, бег на дистанции 400 м с барьерами. Полуфинал. Станислав Мельников



21:35 Женщины, бег на дистанции 100 м. Полуфинал. Алеся Повх



22:05 Женщины, бег на дистанции 400 м. Полуфинал. Наталья Пигида, Алина Логвиненко



Конный спорт



12:30 Конкур, индивидуальные соревнования. Александр Онищенко, Катерина Оффель, Бьорн Нагель, Касио Риветти



Бокс



00:15 Мужчины, категория до 64 кг. 1/8 финала. Денис Беринчик



01:00 Мужчины, категория до 81 кг. 1/8 финала. Александр Гвоздик



Прыжки на батуте



16:00 Женщины, индивидуальные соревнования. Финал. Марина Кийко



Тяжелая атлетика



17:30 Мужчины, категория до 94 кг. Артем Иванов, Константин Пилиев



За семь дней в британской столице разыграно уже 113 из 302-х комплектов олимпийских медалей. Все победители и призеры Игр-2012 определятся к 12 августа.

фото: sport.segodnya.ua

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