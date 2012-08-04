На Херсонщине сгорело 100 га травы и 10 га леса

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На Херсонщине возле с. Старая Збурьевка Голопристанского района сгорело около 100 га сухой травы, 10 га лесной подстилки и 4 га верхового леса

Как сообщили в пресс-службе МЧС, 3 августа в 19:30 пожар был локализован. В настоящее время на месте пожара проводится наблюдение и патрулирование.

К работам были привлечены 75 человек личного состава, 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством.

Напомним, в последние дни из-за жаркой и сухой погоды во многих регионах Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал ранее Главред, в Ялтинском горно-лесном заповеднике четвертый день не могут потушить пожар. Пока пламя удалось лишь локализовать, но погодные условия не позволяют говорить об окончательном тушении пожара. Однако, спасатели уверены, что дальше огонь распространяться не будет.

фото: tsn.ua/

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