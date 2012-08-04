В России перевернулся автобус, пострадали 15 человек

В Росии в Псковской области утром, 4 августа, перевернулся автобус Scania Irizar, пострадали 15 человек, сообщает региональное управление МЧС, пишет РИА Новости.

"В 07.15 четвертого августа на диспетчерский пульт пожарной части города Печоры поступило сообщение о ДТП. На 43 км трассы Псков-Рига автобус Scania Irizar в районе деревни Буровеньки Паниковской волости опрокинулся и оказался в кювете. В результате ДТП пострадали 15 человек, личности устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.

К месту ДТП были направлены три бригады скорой медицинской помощи районной больницы Печорского района, наряд ГИБДД, оперативная группа Печорского гарнизона пожарной охраны. Через 20 минут пожарное подразделение прибыло на место.

Семь человек с травмами различной степени тяжести направлены в Псковскую областную больницу. Остальным восьми пострадавшим оказана первая медицинская помощь на месте, в госпитализации не нуждаются.

Автобус следовал из Санкт-Петербурга в Таллин. В автобусе находились 22 человека - жители Санкт-Петербурга. Автобус принадлежит частному лицу. Остальные 15 человек отправлены в Таллин автобусом "Туллисильм".

Как ранее писал Главред, 1 августа, примерно в восемь часов вечера в Опочецком районе Псковской области (РФ) микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с автомобилем Mitsubishi. В результате ДТП водитель Mitsubishi погиб. Пострадали 8 пассажиров микроавтобуса.

фото: 60.mvd.ru

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