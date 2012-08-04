Пятилетний британец питается электрическими приборами

{1-}В Великобритании живет пятилетний мальчик, который питается электрическими приборами и проводами, пишет FederalPress со ссылкой на Daily Mail.



По данным СМИ, Джозеф Хьюз проявил странное пищевое пристрастие несколько лет назад. Мать мальчика рассказывает, что однажды вошла в комнату и увидела, как ее ребенок с аппетитом доедал провод от зарядного устройства для телефона.



Обнаружив, что мальчик предпочитает провода, родители отвезли его к врачам. Ребенку поставили редкий диагноз – синдром Pica. Больные этим синдромом употребляют в пищу предметы неорганического происхождения. Отметим, что, по мнению медиков, расстройство пищевого поведения прямо связано с пищевыми расстройствами.



Пока лечение ребенка не дает ощутимых результатов, поскольку все препараты, подавляющие желание съесть что-нибудь неорганическое, можно принимать только лицам старше десяти лет. От поедания проводов пятилетний малыш не отказался даже после того, как его сильно ударило током.

фото: world.fedpress.ru

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