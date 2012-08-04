В КНДР жертвами наводнений стали более 160 человек, 400 пропали без вести

В КНДР в результате наводнений погибли 160 человек, 400 пропали без вести, говорится в сообщении официального северокорейского агентства ЦТАК, пишет Интерфакс-Украина.

При этом наводнения и сильные дожди лишили крова более 212 тыс. человек и затопили более 65 тыс. гектаров пахотных земель.

В результате стихийного бедствия были разрушены более 8,6 тыс. домов, более 1,4 тыс. школ, больниц и заводов были вынуждены прекратить свою работу, отмечается в сообщении.

ООН намерена отправит в Северную Корею, пострадавшую от сильных наводнений, гуманитарную помощь. В первую очередь КНДР получит грузы с питьевой водой, продуктами и медикаментами. По данным ООН, продовольственные пайки в Республике сократились наполовину.

Пхеньян рассчитывает и на поставки топлива – сейчас оно тоже в дефиците. Когда удастся устранить последствия наводнений, власти пока не говорят.

Напомним, на Кубани в ночь на 7 июля произошло масштабное наводнение. Были затоплены более 7 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряд поселков Краснодарского края. Были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.

По данным МЧС, погибли более 170 человек, в основном в Крымске, на который пришелся самый сильный удар стихии.

фото: vesti.ru

Новости по теме:

Центр Ивано-Франковска затопило: машины плавали по улицам

На Черкасчине ураган сорвал крыши с тысячи домов

Кубани грозит новое наводнение