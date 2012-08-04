В Украине сохранится жара, местами дожди

{1-}Погоду ближайшие сутки определять жаркая и преимущественно сухая погода, лишь на западе страны, Левобережье и Крыму есть вероятность отдельных кратковременных дождей.

Завтра, 5 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 градуса, днем +31...+33 градуса, сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +29...+34 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +11...+16 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31 градус.

В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31 градус.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +14...+16 градусов, днем +29...+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +29...+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +17...+22 градуса, днем +33...+38 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +20...+25 градусов, днем +33...+38 градусов.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +30...+35 градусов.

В Ялте местами кратковременный дождь, температура ночью +22...+24 градуса, днем +30...+32 градуса.

4 августа температура воды в Черном и Азовском морях составляла +25...+26 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.

фото: mignews.com.ua

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