Украинские шпажистки проиграли россиянкам

{1-}Украинские шпажистки проиграли в четвертьфинале Олимпийского турнира соперницам из России.

Украинская сборная в составе Елены Кривицкой, Ксении Пантелеевой, олимпийской чемпионки Лондона-2012 в индивидуальных соревнованиях Яны Шемякиной и Анфисы Почкаловой уступила со счетом 34:45 россиянкам Анне Сивковой, Виолетте Колобовой и Любови Шутовой.

Как сообщал Главред, сегодня украинцы боролись за медали в 7 видах. Это представители пулевой стрельбе Дарья Тихова, Дарья Шарипова (обе - малокалиберная винтовка, 50 метров из трех положений); фехтовальщицы Яна Шемякина, Елена Кривицкая, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова - в командном турнире шпажисток; легкоатлеты Руслан Дмитренко , Назар Коваленко, Иван Лосев - в спортивной ходьбе на 20 км, Наталья Добрынская, Людмила Есипенко, Анна Мельниченко - в семиборье; Николай Лабовский - в беге на 10 000 метров; Марина Кийко - в прыжках на батуте; Леся Калитовская, Светлана Галюк, Елизавета Бочкорьова - в командном персьюте на велотреке.

Напомним, 30 июля Яна Шемякина победила на турнире шпажисток и завоевала первое золото для Украины а Олимпиаде-2012. В финале турнира украинка выиграла у немки Бригитты Хайдерманн.

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фото: noc-ukr.org/

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