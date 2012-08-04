Пожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован

{1-}В Ялтинском горно-лесном природном заповеднике в районе горы "Лопата"удалось ликвидировать пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в АРК.

К тушению огня было привлечено 82 человека и 13 единиц техники.

Напомним, 30 июля вблизи г. Ялта в районе горы "Лопата" (Ялтинского горно-лесного природного заповедника), произошло возгорание лесной подстилки и кустарника на площади около 600 кв. метров.

В тушении пожара принимали участие более 800 человек, включая вертолеты и пожарный самолет. Площадь пожара составила 10,3 га.

Подозреваемый в поджоге леса задержан, ведется следствие.

фото: КИА

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