Украинская триатлонистка сошла с олимпийской дистанции

{1-}Сегодня, 4 августа, на Олимпиаде в Лондоне был разыгран первый комплект медалей в триатлоне. Всего на старт вышли 56 участниц, им предстояло проплыть 1500 м, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км. Не финишировали на дистанции трое, в том числе украинка Юлия Елистратова - ее обогнали более чем на круг на последнем этапе - в беге, пишет Сегодня.
А победу одержала Никола Спириг из Швейцарии, которая показала одинаковое время с Лизой Норден из Норвегии, однако именно швейцарка, по мнению судей, первой пересекла финишную линию.
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Триатлон. Женщины:
1. Никола Спириг (Швейцария) – 1.59,48
2. Лиза Норден (Швеция) – то же время
3. Эрин Деншам (Австралия) – 0,02
53. Юлия Елистратова (Украина) - не финишировала
фото: noc-ukr.org
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