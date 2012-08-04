ДТП в Киеве: вузовский грузовик переехал насмерть профессора

В Киеве в результате ДТП трагически погиб профессор одного из украинских вузов. Авария произошла неподалеку от Владимирского собора.

Как рассказал водитель грузовика МАЗ,принадлежащего одному из киевских вузов, он двигался по бульвару Шевченко от площади Победы. Перед перекрестком с улицей Леонтовича он занял левый ряд для разворота в обратном направлении (в сторону площади Победы). В это время он услышал, как наехал на что-то колесом. Водитель осмотрелся и заметил на асфальте лежащего человека, сообщает Автополигон.

К сожалению, медики уже ничем не смогли помочь пожилому мужчине. Во время следственных мероприятий при погибшем 82-летнем пенсионере нашли, помимо электронной книжки и остальных вещей, удостоверение профессора, доктора биологических наук одного из вузов Крыма.

Отметим, мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте - пешеходный переход находится всего лишь в нескольких метрах от места трагедии.

Напомним, 2 августа на автодороге Харьков-Симферополь в результате ДТП 4 человека погибли, два пострадали, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в Красноградскую городскую больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Фото: avtopoligon.info

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