В Крыму катер столкнулся с теплоходом, погиб человек

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В Крыму возле мыса Алчак-Кая в море в 11:40 4 августа столкнулись катер "Судак" и теплоход "Черноморье".

По данным пресс-службы МЧС во время столкновения один человек погиб и 12 человек, среди которых граждане России, Украины и Беларуси, травмированы.

Из 12 пострадавших 6 человек госпитализированы. Из них двое находятся в тяжелом состоянии (граждане России) и четыре – в среднем состоянии тяжести (двое из них – граждане России, один – гражданин Беларуси, один – гражданин Украины).

В частности, как сообщает ГУ МЧС в Крыму, в тяжелом состоянии находятся граждане России - женщина 1968 г.р. (закрытая черепно-мозговая травма, перелом левого предплечья) и ее ребенок, девочка 1998 г.р. (открытая черепно-мозговая травма, находится в коме).



Состояние средней тяжести у мальчика 2001 г.р., жителя Курска (закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, рваные раны на теле), и у женщины 1984 г.р. (гражданка РФ) (закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы).



Обстоятельства происшествия уточняются.

Как ранее писал Главред, вечером 2 августа на трассе Симферополь–Ялта произошло серьезное ДТП. Рядом с водохранилищем на выезде из крымской столицы столкнулись рейсовый автобус и грузовик с прицепом.

Серьезно пострадал водитель автобуса "Эталон".

фото: turist.rbc.ru

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