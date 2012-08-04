Сегодня состоится первый концерт Мадонны в Украине

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На НСК «Олимпийский» в Киеве 4 августа состоится шоу Мадонны, начало которого запланировано на 19.00. Стоимость билетов на концерт составляет от 650 до 13 тыс. грн.

Перед выходом Мадонны на сцену зрители увидят и услышат легенду house музыки Себастьяна Ингроссо. Сейчас музыкант лидирует во всевозможных хит-парадах танцевальной музыки, а также вошел в список «Топ 100» лучших диджеев мира, сообщает Сегодня.

Как ранее писал Главред, 53-летняя певица прилетела в аэропорт «Борисполь» ночью 2 августа и сразу отправилась в одну из 5-звездочных гостиниц. Ее сопровождали 24-летний жених, французский танцор Брахим Заибат, и две дочери — родная 15-летняя Лурдес и 6-летняя Мерси Джеймс (ее певица удочерила 3 года назад). 3 августа Мадонна отсыпалась у себя в номере (накануне у нее был концерт в Варшаве).

Вечером 3 августа, певица отправилась осматривать город. На выходе из отеля она появилась в широкополой шляпе, темных очках, а ее безопасность охраняли 8 темнокожих бодигардов. Мадонну повезли в «Рендж-ровере» стального цвета, в сопровождении двух патрульных машин ГАИ. Мадонна изъявила желание увидеть Софию Киевскую.

Кроме того, в связи с концертом Мадонны и с целью обеспечения перевозки пассажиров меняется режим работы станций метро «Олимпийская» и «Дворец спорта».

По окончании концерта, в случае необходимости, возможно ограничение входа пассажиров на станции «Олимпийская» и «Дворец спорта».

фото: photo.segodnya.ua/

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