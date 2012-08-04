В Украине стало больше людей, довольных жизнью

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В Украине с 2000 года значительно возросло число людей, довольных жизнью. В то же время, количество людей счастливых и удовлетворенных жизнью, с одной стороны, и неудовлетворенных жизнью и несчастных, с другой, примерно одинаково.

Такие данные предоставил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко со ссылкой на результаты исследований Центра, сообщает ZN.UA.

В 2012 году чувствуют себя счастливыми 12,6% украинских граждан (в 2000 году таковых было 9,8%), довольными жизнью признали себя 34,5% (в 2000 году — 22,7%), недовольных жизнью оказалось 38,7% (в 2000 году — 53,4%), а откровенно несчастливых — 4,2% (в 2000 году — 7,4%).

«По сравнению с 2000 годом, а до него наша экономика просто падала, ситуация улучшилась. Тогда же распространенной проблемой было не то, что зарплаты и пенсии были низкими, а в том, что их вообще не платили. Но если рассматривать 2012 год как таковой, мы видим, что число счастливых и удовлетворенных жизнью людей, с одной стороны, и неудовлетворенных жизнью и несчастных, с другой, примерно одинаково. То есть, общество делится на неудовлетворенных жизнью целиком и неудовлетворенных с некими надеждами на будущее», — отметил Андрей Быченко.

Как ранее писал Главред, по данным исследования, проведенного КМИС в феврале этого года, украинцы стали на 12% меньше чувствовать себя счастливыми по сравнению с 2011 годом.

«Опрос показал, что уровень счастья существенно уменьшился в период 2011-2012 гг. Так, в 2011 году счастливыми себя чувствовали 63% опрошенных украинцев, в 2012 – 51%», – сообщается в пресс-релизе КМИС.

Уровень счастья украинцы связывают с финансовым состоянием – чем лучше финансовая ситуация, тем счастливее чувствуют себя граждане. «Среди тех, кому не хватает денег на еду (бедные), счастливы только 10%, а среди тех, кто может позволить себе купить почти все (уровень дохода выше среднего) – 34%», - отмечается в пресс-релизе.

Опрос также показал, что молодые украинцы значительно счастливее пожилых, а мужчины в целом более счастливы, чем женщины.

Среди мужчин процент счастливых составляет 54, среди женщин – 51.

фото: interfax.by

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