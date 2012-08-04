С пожаром в доме престарелых на Донбассе боролись спасатели из 10 городов

4 августа 2012, 17:59

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В территориальном центре социального обслуживания пенсионеров и одиноких граждан города Енакиево в Донецкой области возник пожар

Инцидент произошел около 12:00 4 августа. По состоянию на 15:27 пожар локализирован, но пока еще не ликвидирован, сообщает «30 дней».

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 12:15. В борьбе с огнем к енакиевским спасателям присоединились части из близлежащих девяти городов: Юнокоммунаровска, Углегорска, Ждановки, Кировского, Шахтерска, Дебальцева, Харцизска, Горловки и Макеевки.

Для тушения пожара привлекалось 16 спецавтомобилей – 14 цистерн и 4 пожарные лестницы.

Что касается количества пострадавших, то в горбольницу № 7 поступили четыре человека. Однако количество госпитализированных может увеличиться, поскольку еще не все жители терцентра обследованы медиками.

Как ранее писал Главред, 31 июля в центре Киева оборвался и упал на дно шахты лифт, в результате чего возник пожар.

Пожарно-спасательные подразделения выехали по указанному адресу по повышенному номеру вызова.

Когда они прибыли на место происшествия, пламя охватило всю лифтовую шахту. Огонь настолько быстро набирал обороты, что возникла угроза распространения пламени на крышу здания. В связи с этим пришлось привлечь дополнительные силы и средства пожарно-спасательной службы.

Во время тушения пожара спасатели освободили из лифта 51-летнюю жительницу дома, которая получила травмы в результате падения с третьего этажа. Женщину госпитализировали.

фото: 30.dn.ua/

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